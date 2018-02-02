Роман Широков стал новым спортивным директором ФК "Химки"

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назначен на пост спортивного директора подмосковных "Химок", должность генерального директора займет Василий Иванов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин объявил, что должность генерального директора займет Василий Иванов. Роман Широков станет спортивным директором клуба", - сообщили в пресс-службе. "Роман Широков широко известен, он хороший футболист и не чужой человек для "Химок", - пояснил свой выбор Иванов.

Новый гендиректор клуба рассказал, что "Химки" должны стать важным звеном в создании центра по подготовке молодых футболистов. "Есть задача развития футбола в Московской области, нужно выстроить систему подготовки молодых футболистов, создать лучший региональный центр в стране, где будут готовиться высококвалифицированные игроки. "Химки" станут очень важным звеном, куда будут попадать молодые футболисты, а в Московской области много талантливых игроков. В дальнейшем он будет готовить их для сборных команд и клубов премьер-лиги", - рассказал он.

Также генеральный директор озвучил задачи, стоящие перед "Химками" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). "Химкам" нужно обязательно остаться в ФНЛ в этом году. "Химки" - это лучший клуб области, мы должны быть в первой лиге и закрепиться здесь, быть в лидерах. К этому и будем идти", - сказал Иванов.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в клуб пришли работать настоящие профессионалы. "Василия Иванова мы знаем как прославленного футболиста, который последние годы работы посвятил развитию футбола в регионе. Роман Широков также не нуждается в представлении, "Химки" для экс-футболиста сборной России - не чужой клуб. Обновление руководящего состава клуба, на мой взгляд, напрашивалось само собой, уверен, что приход именитых деятелей футбола задаст "Химкам" новый вектор развития", - пояснил он в интервью пресс-службе ведомства.

После 25 туров "Химки" занимают 13-е место в ФНЛ, имея в активе 30 очков.