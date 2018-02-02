Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часть российских горнолыжников отправится на Олимпиаду 4 февраля

Спорт
2 февраля, 17:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Соревнования горнолыжников на Играх-2018 начнутся 11 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Трое российских горнолыжников отправятся в южнокорейских Пхёнчхан для участия в Олимпийских играх 4 февраля. Об этом ТАСС заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников.

"Первая часть спортсменов - Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко - вылетит в Пхёнчхан в воскресенье. Александр Хорошилов и Александр Андриенко прилетят позже, к своим соревнованиям", - заявил Мельников.

Соревнования горнолыжников на Играх-2018 начнутся 11 февраля.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Захарова: неучастие ряда оппозиционеров Сирии в конгрессе в Сочи было политической ошибкой
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Минфин США считает, что санкции против госдолга РФ повредят и Москве, и Вашингтону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама