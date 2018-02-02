Часть российских горнолыжников отправится на Олимпиаду 4 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Трое российских горнолыжников отправятся в южнокорейских Пхёнчхан для участия в Олимпийских играх 4 февраля. Об этом ТАСС заявил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников.

"Первая часть спортсменов - Павел Трихичев, Анастасия Силантьева и Екатерина Ткаченко - вылетит в Пхёнчхан в воскресенье. Александр Хорошилов и Александр Андриенко прилетят позже, к своим соревнованиям", - заявил Мельников.

Соревнования горнолыжников на Играх-2018 начнутся 11 февраля.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.