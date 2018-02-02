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ФК "Панатинаикос" может быть отстранен от еврокубков из-за долгов

Спорт
2 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

УЕФА применит санкции в том случае, если клуб не выплатит до 1 марта 2018 года кредитную задолженность или не заключит соглашение с кредиторами

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ТАСС, 2 февраля. Греческий футбольный клуб "Панатинаикос" может быть отстранен на один сезон от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за просроченной кредитной задолженности. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

УЕФА применит санкции в том случае, если клуб не выплатит до 1 марта 2018 года кредитную задолженность или не заключит соглашение с кредиторами. "Панатинаикос" также оштрафован на €200 тысяч, из которых €100 тысяч - условный штраф, который клубу придется выплатить, если он не сможет выполнить необходимые условия до 1 марта.

Греческий клуб может оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.

В сезоне-2017/18 "Панатинаикос" пока занимает восьмое место в чемпионате Греции, набрав 25 очков в 19 матчах.

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