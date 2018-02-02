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МПК намерен открыть дела против отдельных российских паралимпийцев после Игр-2018

Спорт
2 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

МПК в понедельник объявил о продлении дисквалификации ПКР, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи

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Флаг МПК

Флаг МПК

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ТАСС, 2 февраля. Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен открыть дисциплинарные дела в отношении отдельных российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, но это будет сделано после Паралимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс, чьи слова приводит портал Inside the games.

МПК в понедельник объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета, российские паралимпийцы на Играх-2018, которые пройдут с 9 по 18 марта, выступят в нейтральном статусе.

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"В настоящее время мы пытаемся собрать информацию и ожидаем изучения мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), - сказал Спенс. - Маловероятно, что дисциплинарные процедуры начнутся до Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Вот почему мы ясно дали понять, что любой спортсмен, фигурировавший в докладе Макларена, в данных управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и других источниках, не будет допущен к соревнованиям в составе команды нейтральных паралимпийских спортсменов".

По итогам заседания исполкома ПКР в четверг был утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. Данный список будет отправлен в МПК. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников.

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