Федерация бобслея считает бессовестной подковерную борьбу за олимпийские квоты

ТАСС, 2 февраля. Федерация бобслея России считает опубликованное в ряде российских СМИ открытое письмо ряда тренеров и специалистов, адресованное руководству российского спорта, неэтичным и бессовестным. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Федерации.

1 февраля было опубликовано открытое письмо в Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России, которое, как утверждают его авторы, было подписано 28 тренерами, специалистами и спортсменами. В нем говорится о том, что руководство Федерации бобслея России и тренерский штаб национальной команды необъективно отнеслись к отбору тех спортсменов, которые смогут выступить на Олимпиаде-2018. В частности, авторов письма категорически не устраивает позиция федерации, оставившей свободными олимпийские квоты для лидеров сборной России по скелетону (Елены Никитиной и Александра Третьякова) и бобслею (Александра Касьянова), с которых в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) снял все обвинения в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014.

"В нашем распоряжении нет текста этого письма, которое было направлено не в федерацию, а в Минспорт и Олимпийский комитет России, - говорится в заявлении. - Мы ознакомились только с выдержками, которые появились в СМИ. Суть претензий нам не ясна. Более того, мы считаем все упреки неэтичными, тем более в той обстановке, которая возникла в связи с несправедливыми обвинениями МОК".

"В то время как мы прикладывали все усилия для того, чтобы наши лидеры могли поехать на Игры или хотя бы сохранить свое честное имя, целый ряд тренеров за их спиной начали борьбу за еще не отобранные квоты, которые завоевали именно Третьяков, Никитина, Касьянов и другие. До нас доходили разговоры о том, что их все равно не допустят и надо сейчас заботиться о других, что в свете вердикта CAS выглядит просто бессовестно", - считают в федерации.

Там также отметили, что некоторые люди, которые якобы подписали письмо, на самом деле не делали этого. "Уже одно это - повод для расследования. Что касается истинных авторов, то среди них есть люди, которые по разным, в том числе не очень красивым поводам, ушли или были уволены из сборной. Мы не озвучивали причины, по которым это произошло, поскольку хотим сохранить в нашем виде спорта нормальную атмосферу, но в случае крайней необходимости можем это сделать", - говорится в заявлении.

"Мы понимаем устремления тренеров, в том числе и материальные, они хотели бы увидеть своих спортсменов на Играх. Допускаем, что в этой беспрецедентной ситуации могли пострадать чьи-то интересы и заверяем, что болеем и переживаем за всех российских спортсменов и продолжаем придерживаться спортивного принципа. Молодые атлеты обязательно получат шанс доказать свою состоятельность и добиться таких результатов, которые не оставят никаких сомнений в их обязательном участии в последующих Олимпиадах", - говорится в заявлении.