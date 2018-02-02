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Дергаев: матч между сборными России и Германии на ЧМ по бенди получился товарищеским

Спорт
2 февраля, 17:52 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В пятницу сборная России обыграла команду Германии со счетом 26:1 в четвертьфинальном матче чемпионата мира

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© bandy-vm2018.ru

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник архангельского "Водника" и сборной России по хоккею с мячом Евгений Дергаев считает, что матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Германией, завершившийся со счетом 26:1, получился товарищеским. Такое мнение он высказал ТАСС.

В пятницу сборная России обыграла команду Германии со счетом 26:1 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Хабаровске. В составе россиян Дергаев забил четыре мяча. Во втором тайме в составе российской команды выступало восемь игроков, что не запрещено правилами игры в бенди. После первого тайма сборная России вела со счетом 17:0.

"Комментируя свой "покер" (четыре гола в одной игре - прим. ТАСС), хочу сказать, что не ставил цели забить как можно больше голов, забил и хорошо. Когда играли ввосьмером, то приходилось больше двигаться, но проблем не испытывали. Матч против Германии скорее получился больше товарищеским, чем четвертьфинальным, ведь мы играли в свое удовольствие и для болельщиков", - сказал Дергаев.

Также 29-летний полузащитник отметил, что национальная команда испытывает лишь небольшое волнение перед полуфинальным матчем против сборной Финляндии. "Если говорить про матч со сборной Финляндии, то присутствует небольшое волнение, но могу сказать, что оно должно сразу пройти, как только будет дан стартовый свисток. С финнами мы постараемся показать абсолютно другой уровень и выйти в финал", - отметил Дергаев.

Чемпионат мира в Хабаровске завершится 4 февраля. В полуфиналах турнира встретятся сборные России и Финляндии, а также Швеции и Казахстана. Обе полуфинальные игры пройдут в субботу.

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