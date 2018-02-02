Мемориал Гранаткина в 2018 году пройдет в августе или сентябре в Петербурге

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Традиционный международный футбольный турнир юношеских национальных команд памяти Валентина Гранаткина в 2018 году состоится в конце августа или начале сентября в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Владимир Алексин.

Ранее турнир, посвященный памяти первого вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), проходил ежегодно в январе. В июне прошлого года вице-премьер Виталий Мутко заявил, что РФС рассматривает возможность проведения Мемориала Гранаткина в августе - сентябре в Сочи.

"Турнир будет организован в конце августа или начале сентября во время паузы на международные игры. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на натуральных полях стадиона "Петровский" и базы "Зенита", - сообщил Алексин.

Согласно календарю ФИФА, в августе 2018 года нет пауз на игры сборных. В сентябре пауза продлится с 3-го по 11-е число.

По словам собеседника ТАСС, регламент соревнования изменений не претерпит. "Формат остается прежним - восемь национальных команд в возрасте до 18 лет включительно. Приглашений пока не рассылали, но будем стараться, чтобы приехали сборные из футбольных стран. Разрешим сделать сборную Санкт-Петербурга и выступить на турнире на правах хозяев, все как и было раньше", - пояснил он.

Справка

Мемориал Гранаткина - традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. Начиная с 1983-го турнир стал принимать Ленинград (ныне - Санкт-Петербург). С 1993 по 2000 год мемориал не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные - в Санкт-Петербурге.

Сборные СССР и России выигрывали главный приз 19 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. По разу мемориал выигрывали команды Южной Кореи, Белоруссии, Финляндии, Италии, Японии и Словении.

В разные годы на турнире играли такие будущие звезды мирового футбола, как Юрген Колер, Лоран Блан, Эрик Кантона, Олег Протасов, Бодо Иллгнер, Оливер Бирхофф, Марсель Десайи, Юрий Никифоров, Игорь Колыванов, Дмитрий Харин, Игорь Добровольский, Александр Мостовой, Томас Бролин, Карстен Янкер и многие другие.