Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мемориал Гранаткина в 2018 году пройдет в августе или сентябре в Петербурге

Спорт
2 февраля, 18:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Крук

В турнире, который пройдет на стадионе "Петровский" и базе клуба "Зенит", примут участие восемь команд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Большая спортивная арена "Лужники"

Большая спортивная арена "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Традиционный международный футбольный турнир юношеских национальных команд памяти Валентина Гранаткина в 2018 году состоится в конце августа или начале сентября в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщил директор департамента проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Владимир Алексин.

Ранее турнир, посвященный памяти первого вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), проходил ежегодно в январе. В июне прошлого года вице-премьер Виталий Мутко заявил, что РФС рассматривает возможность проведения Мемориала Гранаткина в августе - сентябре в Сочи.

"Турнир будет организован в конце августа или начале сентября во время паузы на международные игры. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на натуральных полях стадиона "Петровский" и базы "Зенита", - сообщил Алексин.

Согласно календарю ФИФА, в августе 2018 года нет пауз на игры сборных. В сентябре пауза продлится с 3-го по 11-е число.

По словам собеседника ТАСС, регламент соревнования изменений не претерпит. "Формат остается прежним - восемь национальных команд в возрасте до 18 лет включительно. Приглашений пока не рассылали, но будем стараться, чтобы приехали сборные из футбольных стран. Разрешим сделать сборную Санкт-Петербурга и выступить на турнире на правах хозяев, все как и было раньше", - пояснил он.

Справка

Мемориал Гранаткина - традиционный ежегодный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1981 году в Москве. Начиная с 1983-го турнир стал принимать Ленинград (ныне - Санкт-Петербург). С 1993 по 2000 год мемориал не проводился и был возрожден в 2001 году. Розыгрыши 2004 и 2005 годов прошли в Москве, остальные - в Санкт-Петербурге.

Сборные СССР и России выигрывали главный приз 19 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. По разу мемориал выигрывали команды Южной Кореи, Белоруссии, Финляндии, Италии, Японии и Словении.

В разные годы на турнире играли такие будущие звезды мирового футбола, как Юрген Колер, Лоран Блан, Эрик Кантона, Олег Протасов, Бодо Иллгнер, Оливер Бирхофф, Марсель Десайи, Юрий Никифоров, Игорь Колыванов, Дмитрий Харин, Игорь Добровольский, Александр Мостовой, Томас Бролин, Карстен Янкер и многие другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
2
Захарова: неучастие ряда оппозиционеров Сирии в конгрессе в Сочи было политической ошибкой
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
5
Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина после замечания ЦИК
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама