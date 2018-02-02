Эксперт: МОК не имеет другого выбора, кроме допуска оправданных спортсменов РФ к ОИ

ТАСС, 2 февраля. У Международного олимпийского комитета (МОК) нет другого выбора, кроме как допустить к участию в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов, чьи апелляции на пожизненное отстранение от Олимпиад были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Такое мнение шведскому телеканалу SVT выразил почетный член МОК, бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Арне Люнгквист.

В четверг CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично - суд нашел основания для признания их виновными в нарушении антидопинговых правил, однако их пожизненное отстранение заменено на пропуск ближайших Олимпийских игр - в Пхёнчхане. Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS спортсмены, чьи апелляции будут удовлетворены, могут войти в число участников предстоящей Олимпиады.

"У них, как я понимаю, нет другого выбора, - сказал Люнгквист. - Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может обратиться в суд Швейцарии, но он обычно не занимается такими вопросами. Я не думаю, что МОК это сделает".

Спортсмены были отстранены МОК по итогам расследования комиссии организации под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи. Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля направить приглашения на Игры 15 оправданным атлетам.