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УЕФА дисквалифицировал израильтянина Цедека на восемь месяцев за допинг

Спорт
2 февраля, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Проба защитника израильского клуба "Хапоэль" из Беэр-Шервы дала положительный результат на стимулятор

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ТАСС, 2 февраля. Дисциплинарный комитет союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника израильского клуба "Хапоэль" (Беэр-Шерва) Шира Цедека на восемь месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Допинг-проба, которая была взята у футболиста после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против словенского "Марибора" 22 августа 2017 года, дала положительный результат на стимулятор, внесенный в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Отмечается, что, так как сам 28-летний защитник и WADA не стали подавать апелляцию, это решение является окончательным.

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