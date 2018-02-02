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Плющенко впервые в России провел фестиваль фигурного катания на открытом водоеме

Спорт
2 февраля, 21:42 UTC+3 ДОБРОГРАД область/ 2, февраля. /ТАСС

Мероприятие проходит в Доброграде Владимирской области на льду озера, образованного на пересечении рек Агра и Нерехта

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ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Фестиваль фигурного катания "Proдобро" с успехом открылся в Доброграде Владимирской области. Звезды фигурного катания во главе с Евгением Плющенко, Ириной Слуцкой и Аделиной Сотниковой впервые в России выступили на естественном льду открытого водоема, передает корр. ТАСС с места события.

"Это впервые в России, я вообще люблю первым что-то делать, что-то вызывающее, неординарное, и, мне кажется, это очень ярко. И вообще, для людей, которые придут, это большой праздник", - сказал Плющенко журналистам перед открытием фестиваля.

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С номерами на льду водоема, образованного на пересечении рек Агра и Нерехта, выступили олимпийские чемпионы Плющенко и Сотникова, призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, чемпионы Европы в парном катании Юко Кавагути и Алексей Смирнов, призер чемпионата Европы Сергей Воронов и другие спортсмены.

Главной сложностью, по признанию фигуристов, для них стали морозы, полуторачасовое выступление проходило при температуре минус 6 градусов. "Лед другой, лед мне больше нравится настоящий. Он другой. Он, толкает, катит совершенно по-другому", - добавил Плющенко.

3 февраля в рамках фестиваля, кроме показательных выступлений, состоятся мастер-классы для юных фигуристов, а также пройдет конкурс снежных скульптур с участием команд из ЦФО.

Фестиваль фигурного катания стал продолжением серии фестивалей "Proдобро", проходящих на территории Доброграда. Первым из них в августе 2017 года стал праздник бардовской песни под руководством народного артиста России Олега Митяева. В мае 2018 года на площадке под открытым небом планируется провести фестиваль классической и оперной музыки, а в июне - гастроли Большого театра.

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