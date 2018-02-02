Хоккеист "Рейнджерс" Бучневич выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

ТАСС, 2 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, полученного в ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата с "Торонто" (0:4). Об этом сообщил журналист издания New York Post Ларри Брукс в своем Twitter.

Pavel Buchnevich sustained concussion last night on second period elbow to jaw. Receiving treatment in protocol. Sidelined indefinitely. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) 2 февраля 2018 г.

22-летний россиянин досрочно завершил игру после полученного удара локтем в челюсть во втором периоде. Из-за повреждения игрок не вышел на тренировку в пятницу, сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Бучневич в 50 матчах текущего чемпионата набрал 32 очка (13 шайб и 19 передач), являясь вторым бомбардиром команды.