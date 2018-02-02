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Хоккеист "Рейнджерс" Бучневич выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

Спорт
2 февраля, 21:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В пятницу 22-летний россиянин пропустил тренировку своей команды

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Павел Бучневич

Павел Бучневич

© AP Photo/Bill Kostroun

ТАСС, 2 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, полученного в ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата с "Торонто" (0:4). Об этом сообщил журналист издания New York Post Ларри Брукс в своем Twitter.

22-летний россиянин досрочно завершил игру после полученного удара локтем в челюсть во втором периоде. Из-за повреждения игрок не вышел на тренировку в пятницу, сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Бучневич в 50 матчах текущего чемпионата набрал 32 очка (13 шайб и 19 передач), являясь вторым бомбардиром команды.

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