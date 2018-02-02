Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор ФК "Тосно" заявил, что не знает о приостановке трудовой деятельности игроков

Спорт
2 февраля, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

По информации ТАСС, игроки команды действительно потребовали от руководства погашения долгов и пока не решили, выйдут ли на товарищеский матч в субботу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Тосно"

Футболисты "Тосно"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что он впервые слышит о том, что игроки команды приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов по зарплате. Об этом Матюшенко сообщил ТАСС.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил порталу Sport24, что игроки "Тосно" приостановили трудовую деятельность до погашения задолженностей по зарплате.

Смотрите также

Футболист Муса забил гол за ЦСКА в первом матче после возвращения

Роман Широков стал новым спортивным директором ФК "Химки"

Гендиректор "Тосно": клуб пытается выправить ситуацию с долгами и заявкой футболистов

"Первый раз такое слышу от вас. Мне никто об этом не сообщал", - сказал Матюшенко.

По информации ТАСС, игроки команды, которая находится на сборе в Турции, действительно потребовали от руководства погашения долгов и пока не решили, выйдут ли на товарищеский матч с курским "Авангардом", проведение которого запланировано на субботу (начало - 17:30 мск).

В четверг стало известно, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков в связи с задолженностью перед бывшим полузащитником команды Андреем Пазиным. Матюшенко ранее в пятницу признал наличие долгов в клубе. Он отметил, что несколько футболистов обратились в палату по разрешению споров, не уточнив, являются ли они действующими или бывшими игроками команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама