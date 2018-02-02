Гендиректор ФК "Тосно" заявил, что не знает о приостановке трудовой деятельности игроков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что он впервые слышит о том, что игроки команды приостановили трудовую деятельность до погашения всех долгов по зарплате. Об этом Матюшенко сообщил ТАСС.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил порталу Sport24, что игроки "Тосно" приостановили трудовую деятельность до погашения задолженностей по зарплате.

"Первый раз такое слышу от вас. Мне никто об этом не сообщал", - сказал Матюшенко.

По информации ТАСС, игроки команды, которая находится на сборе в Турции, действительно потребовали от руководства погашения долгов и пока не решили, выйдут ли на товарищеский матч с курским "Авангардом", проведение которого запланировано на субботу (начало - 17:30 мск).

В четверг стало известно, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков в связи с задолженностью перед бывшим полузащитником команды Андреем Пазиным. Матюшенко ранее в пятницу признал наличие долгов в клубе. Он отметил, что несколько футболистов обратились в палату по разрешению споров, не уточнив, являются ли они действующими или бывшими игроками команды.