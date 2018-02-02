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"Локомотив" обыграл "Осиек" в товарищеском матче на втором сборе в Испании

Спорт
2 февраля, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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ТАСС, 2 февраля. Российский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над хорватским "Осиеком" со счетом 1:0 в товарищеском матче на втором тренировочном сборе команды, который проходит в Испании.

Мяч на третьей минуте забил Ари. Этот гол стал первым для нападающего после его возвращения в состав после травмы, которую он получил во время матча чемпионата России против ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля 2017 года.

Встреча против "Осиека" стала первой на втором тренировочном сборе "Локомотива". Следующий матч команда из Москвы проведет 5 февраля со шведским "Кальмаром". Сбор завершится 14 февраля.

Первый официальный матч в 2018 году "Локомотив" проведет 15 февраля в Лиге Европы с французской "Ниццей" в гостях. Ответный матч пройдет в Москве 22 февраля.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 20 турах 45 очков.

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