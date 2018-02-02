"Химки" обыграли "Уникаху" в матче баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 68:66 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий подмосковной команды Алексей Швед, в его активе 22 очка.

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав в 21 матче 12 побед, "Уникаха" с восемью победами идет 11-й.

В следующем туре "Химки" 9 февраля в гостях сыграют с литовским "Жальгирисом", "Уникаха" днем ранее примет турецкий "Анадолу Эфес".