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"Химки" обыграли "Уникаху" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
2 февраля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 68:66

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Александр Щербак/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 2 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 68:66 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий подмосковной команды Алексей Швед, в его активе 22 очка.

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав в 21 матче 12 побед, "Уникаха" с восемью победами идет 11-й.

В следующем туре "Химки" 9 февраля в гостях сыграют с литовским "Жальгирисом", "Уникаха" днем ранее примет турецкий "Анадолу Эфес".

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