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Председатель Генассамблеи ООН примет участие в эстафете олимпийского огня в Пхёнчхане

Спорт
2 февраля, 22:51 UTC+3 ООН ООН 2, февраля. /ТАСС

9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на XXIII зимние Олимпийские игры

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Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак

© AP Photo/Richard Drew

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак на следующей неделе примет участие в последнем этапе эстафеты олимпийского огня в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил журналистам его официальный представитель Бренден Варма.

"9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на XXIII зимние Олимпийские игры. Он примет участие в эстафете олимпийского огня в качестве факелоносца, посетит церемонию открытия и получит награду от американского Фонда олимпийского перемирия", - сообщил он. По его словам, в рамках визита в Южную Корею Лайчак планирует встретится с премьер-министром, главой МИД и спикером парламента страны.

Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 19 марта. Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Отобранные южнокорейским Национальным олимпийским комитетом 7,5 тысяч факелоносцев преодолеют в общей сложности 2018 километров, побывав буквально во всех уголках страны. Эстафета проходит под лозунгом "Пусть все сияют", который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, который сближает всех людей мира.

Ранее о намерении присутствовать на открытии Игр в Пхёнчхане заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Комментируя ситуацию на Корейском полуострове на пресс-конференции в пятницу, он заявил, что воодушевлен улучшением отношений между Южной Кореей и КНДР, в том числе восстановлением "горячей линии" между военными двух стран. По словам генсека, ООН нацелена на "мирную денуклеаризацию Корейского полуострова".

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