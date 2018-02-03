Более двухсот легкоатлетов примут участие в московском турнире "Русская зима"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Легкоатлетический турнир "Русская зима" пройдет в ближайшие выходные дни в российской столице. В 20 видах программы выступят более 200 спортсменов, которые поборются за призовой фонд в размере более 2 млн рублей.

Традиционный турнир "Русская зима" вновь пройдет в рамках Зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. Зимний тур - 2018 состоит из 10 этапов и финала, он завершится 14 февраля на чемпионате России в Москве. По итогам Зимнего тура будет составлен общий рейтинг лучших спортсменов, который определяется по сумме очков, набранных каждым легкоатлетом на трех этапах и в финале тура.

В соревнованиях примут участие многие ведущие легкоатлеты страны. Ожидается, что в числе участников "Русской зимы" будет серебряный призер чемпионата мира 2017 года, обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данил Лысенко.

Соревнования "Русской зимы" состоятся в легкоатлетическом манеже ЦСКА, при этом вход для зрителей будет бесплатным. В программе - забеги на 60, 400, 800 метров и 60 м с барьерами, прыжки в высоту, длину, с шестом и тройным, а также толкание ядра у мужчин и женщин, а также бег на милю у мужчин и 1500 м у женщин. Основная часть программы запланирована на воскресенье, в субботу пройдут соревнования в тройном прыжке, а также в прыжках в длину у женщин.

"Русская зима" для детей

По традиции в рамках "Русской зимы" пройдет большой легкоатлетический праздник для детей. В субботу пройдет турнир для участников от 2,5 до 10 лет, а также мастер-класс экс-рекордсменки мира в беге на 400 м с барьерами Татьяны Зеленцовой, на воскресенье запланирован командный турнир "Детская легкая атлетика".

Призовой фонд "Русской зимы" составит свыше двух миллионов рублей. Победитель и призеры в каждом виде программы получат по 30, 20 и 10 тысяч рублей соответственно. Также за первые пять результатов, которые будут пересчитаны по таблице очков Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), установлены дополнительные призовые в размерах - 300 тыс., 250 тыс., 200 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей. ВФЛА предусмотрела и поощрение спортсменов в случае установления рекорда России в любой из дисциплин.

Главным стартом зимнего сезона для российских спортсменов, допущенных до выступлений под эгидой IAAF, станет чемпионат мира в помещении, который пройдет 1-4 марта в британском Бирмингеме. Индивидуальные заявки для участия в турнире отправили 50 российских легкоатлетов.