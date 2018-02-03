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Батшуайи забил два гола в дебютном матче за дортмундскую "Боруссию"

Спорт
3 февраля, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

В матче 21-го тура чемпионата Германии был обыгран "Кёльн"

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Миши Батшуайи

Миши Батшуайи

© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 3 февраля. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Кельн" со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей голы забили Миши Батшуайи (35-я, 62-я минуты), Андре Шюррле (84). У хозяев отличились Симон Цоллер (60) и Хорхе Мере (69).

Батшуайи проводил первый матч за новую команду. В последний день трансферного окна в Европе он перешел в "Боруссию" из "Челси" на правах аренды. Помимо двух мячей, он выступил ассистентом в случае с голом Шюррле.

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Остальные восемь матчей 21-го тура пройдут в субботу и воскресенье.

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