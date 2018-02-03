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Девять человек вошли в независимую команду наблюдателей WADA на Олимпийские игры

Спорт
3 февраля, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Они в том числе будут следить за планированием, своевременностью допинг-контроля, выдачей терапевтических исключений, перемещением контейнеров и анализом образцов

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ТАСС, 3 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило девять человек в независимую команду наблюдателей на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в состав вошли независимые эксперты по борьбе с допингом, которые выступят гарантами качества, эффективности и надежности антидопинговых программ на Играх как для спортсменов, так и для общественности. Наблюдатели будут следить за планированием, своевременностью допинг-контроля, выдачей терапевтических исключений, перемещением контейнеров и анализом образцов. Эксперты будут иметь возможность своевременно давать необходимые рекомендации по усовершенствованию процедуры допинг-контроля Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр.

В состав команды наблюдателей включены Бен Макдэвитт (руководитель команды, Австрия, представитель WADA), Фредерик Донзе (заместитель руководителя, Швейцария, WADA), Илария Баудо (Италия, WADA), Оскель Барросо (Куба / Италия, WADA), Тьерри Богосян (США, WADA), Чжиюй Чэнь (Китай, Китайское антидопинговое агентство), Карин Анри (Канада, WADA), Доминик Леруа (Канада / Швейцария, Международный союз велосипедистов), Кадидиату Тонкара (Мали, WADA).

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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