Сенаторы: руководство НОК США должно отвечать за скандал с домогательствами к спортсменкам

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Национального олимпийского комитета США Стив Блэкмун должен уйти в отставку, если подтвердятся сообщения о том, что НОК не предпринял мер по защите спортсменок после первых обвинений в сексуальных домогательствах, прозвучавших в адрес бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Как сообщила в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл", об этом говорится в заявлении сенаторов Джин Шахин (демократа от штата Нью-Гэмпшир) и Джони Эрст (республиканца от штата Айова), по их мнению, руководство НОК США должно было вмешаться еще в 2015 году, когда американская федерация гимнастики получила первые тревожные сигналы о домогательствах к спортсменкам.

"Если эти сообщения верны, то дело уже не просто в халатности, - говорится в заявлении сенаторов. - Встают серьезные вопрос о степени ответственности НОК США, и при таких обстоятельствах наиболее уместным шагом для Скотта Блэкмуна была бы отставка".

Как отметила газета, ни представитель НОК США, ни сам Блэкмун пока никак не прокомментировали заявление сенаторов. Однако на прошлой неделе Блэкмун объявил о том, что НОК США принял решение начать независимое расследование по вопросу о том, почему Нассар мог на протяжении многих лет действовать безнаказанно.

На прошлой неделе Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек, однако показания против него дали в общей сложности 156 женщин. В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Новый судебный процесс против него продолжается в Лансинге (штат Мичиган), где против него также выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку всего руководящего состава Федерации гимнастики США.