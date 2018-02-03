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МОК будет использовать старые пробирки для допинг-контроля на Играх-2018

Спорт
3 февраля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

В четверг WADA рекомендовало МОК отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Играх в Пхёнчхане и применять колбы предыдущего поколения

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ТАСС, 3 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) будет использовать старые пробирки для допинг- контроля на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

"По последним данным Всемирного антидопингового агентства (WADA) , я так понял, что они хотят использовать старые пробирки для того, чтобы избежать проблем, - отметил Адамс. - Я не говорю, что проблемы в новых пробирках, но мы уверены в старой системе".

В четверг WADA рекомендовало МОК отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Играх в Пхёнчхане и применять колбы предыдущего поколения. Контейнеры нового образца, разработанные в сентябре 2017 года швейцарской компании Berlinger, могут быть легко вскрыты, что создает риск манипуляции с допинг-пробами. WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров этой же фирмы - ту, что использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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