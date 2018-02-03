Около 75% билетов продано на Олимпийские игры 2018 года

ТАСС, 3 февраля. Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане реализовал около 75% билетов на соревнования. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

"По информации оргкомитета, сейчас продается около четырех тысяч билетов в день, то есть темпы продаж увеличились. Всего продано 75% билетов", - сказал Адамс.

При этом ранее сообщалось, что на Паралимпийские игры - 2018 продано 83,2% билетов.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.