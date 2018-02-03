Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович надеется на быстрое и справедливое решение МОК по допуску 15 россиян на Игры

Спорт
3 февраля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

По мнению вице-премьера, российские спортсмены должны победами доказывать, что они честны и открыты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) быстро и справедливо примет решение по допуску 13 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов и двух тренеров на Игры-2018. Такое мнение он высказал журналистам.

Ранее МОК сообщил, что комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон проверит 15 россиян, оправданных CAS, на возможность их приглашения для участия в Играх-2018.

Смотрите также

Мутко: Россия делает все, чтобы оправданные спортсмены смогли выступить на ОИ

Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018

Все российские участники Олимпиады-2018 были проверены на допинг

"Решение CAS я считаю абсолютно обоснованным и справедливым, - сказал Дворкович. - Правда, это не означает, что спортсмены будут приглашены на Олимпийские игры, но мы боремся за них. Это решение знаковое, оно показывает, насколько голословны были обвинения, сделанные раньше".

"Надеюсь, что в ближайшие два дня МОК рассмотрит вопрос о допуске оправданных спортсменов, - отметил он. - Официальная заявка направлена. Мы рассчитываем на благоприятный результат, но неизвестно, как все сложится, потому что наши коллеги из МОК достаточно непредсказуемые".

По мнению вице-премьера, россияне должны победами доказывать, что они честны и открыты. "Не думаю, что мы сможем убедить тех, кто из-за каких-то политических или других побуждений не хочет ничего слушать. Нужно побеждать и этим доказывать, что мы честны и открыты. [Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий] Родченков - человек с определенным диагнозом, странно, что ему все верят", - заключил Дворкович.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в районе Идлиба сбит военный самолет
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
4
В Львовской области противники новых таможенных правил заблокировали два КПП
5
В центре Москвы завершился митинг-концерт "Россия в моем сердце"
6
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
7
Швейцарский суд отклонил иск шестерых спортсменов РФ на невыдачу приглашений на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама