Дворкович надеется на быстрое и справедливое решение МОК по допуску 15 россиян на Игры

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) быстро и справедливо примет решение по допуску 13 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов и двух тренеров на Игры-2018. Такое мнение он высказал журналистам.

Ранее МОК сообщил, что комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон проверит 15 россиян, оправданных CAS, на возможность их приглашения для участия в Играх-2018.

"Решение CAS я считаю абсолютно обоснованным и справедливым, - сказал Дворкович. - Правда, это не означает, что спортсмены будут приглашены на Олимпийские игры, но мы боремся за них. Это решение знаковое, оно показывает, насколько голословны были обвинения, сделанные раньше".

"Надеюсь, что в ближайшие два дня МОК рассмотрит вопрос о допуске оправданных спортсменов, - отметил он. - Официальная заявка направлена. Мы рассчитываем на благоприятный результат, но неизвестно, как все сложится, потому что наши коллеги из МОК достаточно непредсказуемые".

По мнению вице-премьера, россияне должны победами доказывать, что они честны и открыты. "Не думаю, что мы сможем убедить тех, кто из-за каких-то политических или других побуждений не хочет ничего слушать. Нужно побеждать и этим доказывать, что мы честны и открыты. [Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий] Родченков - человек с определенным диагнозом, странно, что ему все верят", - заключил Дворкович.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.