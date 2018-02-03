Карякин уверен, что Филатов должен продолжить работу на посту президента РШФ

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов должен продолжить работу на этом посту. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

В субботу проходят выборы главы РШФ.

"Я выступаю в поддержку Андрея Васильевича Филатова, потому что его работа на посту президента заметна, - сказал Карякин. - Я не делегат и не могу повлиять на выборы, но свое мнение выскажу".

"Федерация сделала очень много за четыре года. Хотя, при желании, можно найти, за что ее критиковать", - добавил Карякин.

Филатов возглавляет РШФ с 2014 года.