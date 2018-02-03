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Карякин уверен, что Филатов должен продолжить работу на посту президента РШФ

Спорт
3 февраля, 14:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению шахматиста, Федерация за четыре года сделала большой шаг вперед

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Олег Зотов

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов должен продолжить работу на этом посту. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

В субботу проходят выборы главы РШФ.

"Я выступаю в поддержку Андрея Васильевича Филатова, потому что его работа на посту президента заметна, - сказал Карякин. - Я не делегат и не могу повлиять на выборы, но свое мнение выскажу".

"Федерация сделала очень много за четыре года. Хотя, при желании, можно найти, за что ее критиковать", - добавил Карякин.

Филатов возглавляет РШФ с 2014 года.

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