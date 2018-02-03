Российская биатлонистка Загоруйко победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Италии

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Анастасия Загоруйко заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в итальянском Валь-Мартелло.

Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 20,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 8,7 секунды; 1 промах). Третьей финишировала немка Каролин Хорхлер (+25,8; 0).

29-летняя Загоруйко является трекхратной чемпионкой Европы. Она дважды становилась обладательницей Кубка IBU (2012/13 и 2013/14).

Шестой этап Кубка IBU завершится в субботу мужской гонкой преследования.