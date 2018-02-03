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Российский лыжник Устюгов занял третье место в классическом марафоне на 50 км в Италии

Спорт
3 февраля, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален, второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 3 февраля. Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в классическом марафоне на 50 км в итальянской Кортина-д’Ампеццо, который прошел в рамках лыжной марафонской серии Ski Classics. Лыжник преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 43,7 секунды.

Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален, преодолевший 50 км за 2 часа 15 минут 43,1 секунды. Второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард (2:15.43,6).

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, в его активе три серебра и одна бронза мировых первенств. В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Прошедший сезон Устюгов завершил на втором месте в общем зачете Кубка мира. Устюгов не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Следующая гонка марафонской серии пройдет в Чехии 18 февраля.

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