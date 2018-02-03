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Илюмжинов снялся с выборов президента Российской шахматной федерации

Спорт
3 февраля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Выборы главы организации проходят в субботу в Москве

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Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов президента Российской шахматной федерации (РШФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выборы главы организации проходят в субботу в Москве.

Помимо действующего президента РШФ Андрея Филатова, на пост главы организации претендуют чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров.

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