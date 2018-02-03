Федерации не подтвердили информацию об отклонении иска шестерых российских спортсменов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президенты Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, Союза биатлонистов России Александр Кравцов, Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский не подтвердили ТАСС информацию о том, что швейцарский суд отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане.

В субботу Insidethegames со ссылкой на представителя МОК сообщил, что коллективный иск конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной был отклонен судом. Они оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК исключительно к российским спортсменам, - отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российские атлеты ранее в карьере были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификации.

"Мы не получали информацию о том, что суд отклонил данный иск", - заявил Дубровский. "СКР не получал такую информацию", - сказал Алексей Кравцов. "Сведений по данному вопросу у СБР нет", - отметил Александр Кравцов.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.