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Федерации не подтвердили информацию об отклонении иска шестерых российских спортсменов

Спорт
3 февраля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Денис Юсков, Павел Кулижников, Дмитрий Васильев, Татьяна Бородулина, Ирина Старых и Александр Логинов подали иск к МОК на отказ в выдаче приглашения на ОИ-2018

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Александр Логинов

Александр Логинов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президенты Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, Союза биатлонистов России Александр Кравцов, Федерации лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина России Дмитрий Дубровский не подтвердили ТАСС информацию о том, что швейцарский суд отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане.

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Ан, Кулижников и Юсков намерены оспорить неприглашение на Олимпиаду

В субботу Insidethegames со ссылкой на представителя МОК сообщил, что коллективный иск конькобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Ирины Старых, Александра Логинова и шорт-трекистки Татьяны Бородулиной был отклонен судом. Они оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК исключительно к российским спортсменам, - отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Российские атлеты ранее в карьере были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификации.

"Мы не получали информацию о том, что суд отклонил данный иск", - заявил Дубровский. "СКР не получал такую информацию", - сказал Алексей Кравцов. "Сведений по данному вопросу у СБР нет", - отметил Александр Кравцов.

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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