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Эксперт: Шанцев поможет ХК "Динамо" вернуть утраченные позиции

Спорт
3 февраля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Виталий Давыдов отметил увлечение спортом нового члена совета директоров "Динамо"

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Член совета директоров ХК "Динамо" Валерий Шанцев

Член совета директоров ХК "Динамо" Валерий Шанцев

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вхождение Валерия Шанцева в состав совета директоров московского "Динамо" пойдет на пользу хоккейному клубу. Такое мнение ТАСС выразил трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Виталий Давыдов, в прошлом хоккеист, тренер, начальник и вице-президент "Динамо".

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В пятницу было объявлено о том, что Шанцев стал членом совета директоров московского "Динамо". Ранее он уже работал в клубе протяжении 15 лет.

"Для Шанцева это дело знакомое, он возвращается в родной дом. Мне кажется, что все задуманное должно осуществиться, и он поможет "Динамо" вернуть утраченные позиции. Всему обществу это пойдет только на пользу", - считает Давыдов.

Эксперт отметил увлечение спортом нового члена совета директоров "Динамо". "Он очень любит спорт, сам играл и в футбол, и в хоккей, будучи вице-мэром. Видимо, эта любовь вернула его в родной дом", - заключил собеседник ТАСС.

В 1991 году Шанцев начал работу в "Динамо" на должности коммерческого директора, а затем, став вице-мэром Москвы, а также президентом Федерации хоккея Москвы, продолжал курировать клуб до 2005 года. За этот промежуток времени бело-голубые пять раз становились чемпионами России (в 1992, 1993, 1995, 2000 и 2005 годах). С 2005 по 2017 годы Шанцев занимал пост губернатора Нижегородской области и патронировал местное "Торпедо".

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