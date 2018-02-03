Игрок: cборная Казахстана по бенди заслуживает аплодисментов за матч против шведов

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Игроки сборной Казахстана заслуживают самых высоких оценок за полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом против сборной Швеции. Такое мнение ТАСС высказал вратарь шведской команды Андрес Свенссон.

В субботу сборная Швеции победила команду Казахстана со счетом 5:4 в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

"Получилась крайне сложная и нервная игра, в которой соперник заставил нас серьезно выложиться. В некоторых отрезках обе сборные демонстрировали яркий и открытый хоккей, что активно радовало болельщиков на трибунах. На мой взгляд, абсолютно вся сборная Казахстана заслуживает аплодисментов за матч против команды Швеции. Тем не менее мы в финале, и главный матч у нашей сборной завтра", - сказал Свенссон.

Также 42-летний вратарь сообщил, что нынешний чемпионат мира для него является ключевым в карьере. "Не буду скрывать, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске для меня является ключевым. Любой спортсмен хочет носить звание пятикратного чемпиона мира. Завтра будет большая игра, противостояние сборных России и Швеции всегда получается ярким и интересным, и уверен, что завтрашний финал не станет исключением", - отметил Свенссон.

В финале турнира 4 февраля встретятся сборная России и команда Швеции.