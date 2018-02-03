Колобков рассчитывает, что комиссия МОК проверит оправданных CAS 15 россиян до старта ОИ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон успеет проверить 15 россиян до старта Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Колобков заявил ТАСС.

В субботу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что комиссия Фурнейрон проверит 15 россиян, оправданных Спортивных арбитражным судом (CAS), на возможность их приглашения для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

"Рассчитываю, что решение по 13 российским спортсменам и двум тренерам будет вынесено до старта Игр, - отметил Колобков. - Многие спортсмены, которые ждут этого решения, готовятся к Олимпиаде в ожидании справедливого вердикта комиссии".

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко и Сергею Чудинову.