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Эдлунд: финальный матч ЧМ по бенди между сборными России и Швеции будет феерическим

Спорт
3 февраля, 16:07 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Шведский хоккеист также ожидает невероятной атмосферы на заполненной арене "Ерофей"

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Кристофер Эдлунд в матче со сборной Казахстана

Кристофер Эдлунд в матче со сборной Казахстана

© bandy-vm2018.ru

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий команды Швеции по хоккею с мячом Кристофер Эдлунд ожидает яркого финального матча чемпионата мира против сборной России. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу сборная Швеции победила команду Казахстана со счетом 5:4 в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира, где встретится со сборной России. Турнире проходит в Хабаровске.

"Рад, что смогли одержать столь сложную победу и пробиться в финал турнира. Завтра ожидаю феерической игры между сборными России и Швеции, активной борьбы на всех участках поля, а также невероятной атмосферы на заполненной арене "Ерофей". Уверен, что вне зависимости от исхода завтрашнего матча зрители увидят настоящий праздник хоккея с мячом", - сказал Эдлунд.

"Я уже играл на чемпионате мира в 2015 году в Хабаровске и могу заверить, что здесь фантастические болельщики. Что касается установки на игру, то всем нужно забыть матч группового этапа. Завтра все начнется с чистого листа. Надеюсь, нам поможет опыт игроков, выступающих и выступавших в России, тем более уже есть определенные заготовки, но какие - сказать не могу", - добавил Эдлунд.

Финальный матч пройдет 4 февраля и начнется в 9:00 мск. В матче группового этапа между командами победу со счетом 6:3 одержали шведы.

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