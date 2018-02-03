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Серия матчевых встреч следж-хоккеистов Южной Кореи и России впервые стартовала под Тулой

Спорт
3 февраля, 16:09 UTC+3 АЛЕКСИН область/ 3, февраля. /ТАСС

Матчи проходят на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока"

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АЛЕКСИН /Тульская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Первая серия матчевых встреч между сборной Южной Кореи по следж-хоккею и клубом "Феникс" из Московской области торжественно открылась на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Такие матчевые встречи проводятся в России впервые. Зарубежные коллеги признают, что наша команда является одной из сильнейших в мире - наши следж-хоккеисты были вторыми на Паралимпиаде в Сочи, и как раз это важно для южнокорейской сборной, чтобы набрать форму, обменяться опытом и успешно выступить на Паралимпийских играх 2018 года. Для нашей команды важно иметь постоянную игровую практику, тем более с такими далеко не слабыми следж- хоккеистами", - сказал ТАСС генсекретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

По словам Строкина, серия матчевых игр проводится в рамках совместного тренировочного сбора по просьбе сборной Южной Кореи, она завершится 6 февраля, по их итогам будут определены лучшие игроки обеих команд. Ранее российские и южнокорейские паралимпийцы встречались на чемпионате мира 2013 года в Гоянге и на Паралимпийский играх в Сочи в 2014 году. "Эти встречи заканчивались с переменным результатом для команд, но в целом у нас с южнокорейской стороной сложились хорошие, по-настоящему спортивные отношения", - отметил он.

"Феникс" - бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и чемпионата Европы 2016 года, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка континента 2017 года. В ее составе восемь членов сборной России, из них трое - серебряные призеры Паралимпийских игр 2014 года в Сочи (Дмитрий Лисов, Вадим Селюкин, Алексей Амосов).

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