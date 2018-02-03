CAS отклонил апелляцию президента ФК "Сьон" на девятимесячную дисквалификацию

ТАСС, 3 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию президента швейцарского футбольного клуба "Сьон" Кристиана Константена на девятимесячную дисквалификацию. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-релиз CAS.

"Апелляция, которая была рассмотрена вчера, отклонена. CAS вызвал стороны на дополнительное слушание, назначенное на 13 февраля", - говорится в пресс-релизе.

Константен в сентябре 2017 года после завершения встречи швейцарского чемпионата между "Сьоном" и "Лугано" напал на бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера, который вел репортаж с матча. Президент клуба несколько раз ударил Фрингера по лицу, за что позже был дисквалифицирован Швейцарской футбольной лигой на девять месяцев. Константен утверждает, что бывший тренер швейцарской сборной оскорбил его.