Чешская теннисистка Квитова стала первой финалисткой турнира в Петербурге

ТАСС, 3 февраля. Петра Квитова из Чехии обыграла немку Юлию Гёргес в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу чешки.

Во втором полуфинале, который пройдет позднее в субботу, сыграют россиянка Дарья Касаткина и француженка Кристина Младенович. 20-летняя Касаткина в четвертьфинальной встрече обыграла первую ракету мира датчанку Каролин Возняцки.

Финал турнира в Санкт-Петербурге пройдет 4 февраля.