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Чешская теннисистка Квитова стала первой финалисткой турнира в Петербурге

Спорт
3 февраля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

В матче 1/2 финала спортсменка победила немку Юлию Гёргес со счетом 7:5, 4:6, 6:2

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Петра Квитова

Петра Квитова

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 3 февраля. Петра Квитова из Чехии обыграла немку Юлию Гёргес в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу чешки.

Во втором полуфинале, который пройдет позднее в субботу, сыграют россиянка Дарья Касаткина и француженка Кристина Младенович. 20-летняя Касаткина в четвертьфинальной встрече обыграла первую ракету мира датчанку Каролин Возняцки.

Финал турнира в Санкт-Петербурге пройдет 4 февраля.

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