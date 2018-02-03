Гендиректор "Тосно": у клуба есть долги перед футболистами, но они будут тренироваться

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" имеет задолженность перед игроками по зарплате за два месяца, но в воскресенье они будут тренироваться. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

Ранее футболисты "Тосно" решили, что будут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате. В субботу на сборе команды в Турции был отменен товарищеский матч против "Авангарда".

"Перед игроками существуют небольшие долги, за два месяца - декабрь и январь. Я не могу запретить им говорить, кто все рассказал, это его право, сейчас будем разбирать ситуацию и искать, кто это все инициировал. Мы поговорили, обещаем, что долги будут погашены. Продолжаем подготовку, занимаемся на сборах, завтра ребята выходят на тренировку", - сказал Матюшенко.

"Тосно" после 20 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.