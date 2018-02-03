БК "Автодор" прервал 26-матчевую победную серию "Локомотива-Кубани" во всех турнирах

ТАСС, 3 февраля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" проиграл саратовскому "Автодору" со счетом 90:93 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Супертриллер в Краснодаре, к сожалению, закончился не в нашу пользу — @lokobasket 90:93 @AvtodorSaratov.



Любая серия рано или поздно заканчивается, и это отличный повод избавиться от лишнего давления. pic.twitter.com/9GaITQI44p — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) February 3, 2018

Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовской команды Майка Даунс, набравший 22 очка.

"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию краснодарского клуба во всех турнирах. Последний и единственный раз в нынешнем сезоне "Локомотив-Кубань" проигрывал 21 октября 2017 года казанскому УНИКСу (67:77) в матче Единой лиги ВТБ.

"Автодор" занимает шестое место в Единой лиги ВТБ (семь побед в 13 играх). "Локомотив-Кубань" продолжает лидировать в лиге с 12 победами в 14 матчах. Также клуб лидирует в группе G топ-16 Еврокубка.

Саратовский клуб в следующем матче Единой лиги ВТБ сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" 14 февраля, краснодарская команда в этот же день проведет домашнюю встречу против московского ЦСКА.