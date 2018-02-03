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БК "Автодор" прервал 26-матчевую победную серию "Локомотива-Кубани" во всех турнирах

Спорт
3 февраля, 16:50 дата обновления: 3 февраля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Последний и единственный раз в нынешнем сезоне команда проигрывала 21 октября 2017 года казанскому УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 3 февраля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" проиграл саратовскому "Автодору" со счетом 90:93 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовской команды Майка Даунс, набравший 22 очка.

"Автодор" прервал 26-матчевую победную серию краснодарского клуба во всех турнирах. Последний и единственный раз в нынешнем сезоне "Локомотив-Кубань" проигрывал 21 октября 2017 года казанскому УНИКСу (67:77) в матче Единой лиги ВТБ.

"Автодор" занимает шестое место в Единой лиги ВТБ (семь побед в 13 играх). "Локомотив-Кубань" продолжает лидировать в лиге с 12 победами в 14 матчах. Также клуб лидирует в группе G топ-16 Еврокубка.

Саратовский клуб в следующем матче Единой лиги ВТБ сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" 14 февраля, краснодарская команда в этот же день проведет домашнюю встречу против московского ЦСКА.

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