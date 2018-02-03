Юрченко: футболисты "Тосно" не будут тренироваться без общения с руководством

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" имеет трехмесячные долги по зарплате и премиальным перед игроками команды, они не будет тренироваться, пока не пообщаются с руководством клуба. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Давид Юрченко.

Ранее футболисты "Тосно" заявили, что будут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате. В субботу на сборе команды в Турции был отменен товарищеский матч против "Авангарда". Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что футболистам было обещано погасить долги, и в воскресенье они выйдут на тренировку.

"Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку. Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным. Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем", - сказал Юрченко.

"Тосно" после 20 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.