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Юрченко: футболисты "Тосно" не будут тренироваться без общения с руководством

Спорт
3 февраля, 17:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее футболисты "Тосно" заявили, что будут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате

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Давид Юрченко

Давид Юрченко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" имеет трехмесячные долги по зарплате и премиальным перед игроками команды, они не будет тренироваться, пока не пообщаются с руководством клуба. Об этом ТАСС рассказал вратарь команды Давид Юрченко.

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Ранее футболисты "Тосно" заявили, что будут бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате. В субботу на сборе команды в Турции был отменен товарищеский матч против "Авангарда". Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что футболистам было обещано погасить долги, и в воскресенье они выйдут на тренировку.

"Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что мы завтра выходим на тренировку. Долги есть по зарплате за ноябрь, декабрь и январь, а также по премиальным. Без разговора с руководством тренироваться не будем, так что ждем", - сказал Юрченко.

"Тосно" после 20 туров чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.

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