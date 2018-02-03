Андрей Филатов переизбран президентом Российской шахматной федерации

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Андрей Филатов переизбран на пост президента Российской шахматной федерации (РШФ) на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Выборы главы организации прошли в субботу в Москве.

На пост главы РШФ также претендовали член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов и ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков. За Филатова проголосовали 56 человек, за Старикова - 14, за Мальсагова - 1.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч и президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров в ходе выборов сняли свои кандидатуры.

Ранее поддержку кандидатуре Филатова выразили попечительский совет РШФ и ряд шахматистов, среди которых 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин.

Филатов является вице-президентом FIDE и старшим тренером мужской сборной России. Он возглавляет РШФ с 2014 года.