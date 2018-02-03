Жуков: выбор Филатова президентом РШФ на новый срок является справедливым

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выборы президента Российской шахматной федерации (РШФ) прошли справедливо и организация движется в правильном направлении. Об этом ТАСС заявил вице-президент РШФ, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В субботу Андрей Филатов, возглавляющий РШФ с 2014 года, был переизбран на новый срок.

"Выборы получились совершенно справедливыми. И видно, что РШФ двигается в правильном направлении, - сказал Жуков. - Большинство региональных федераций поддержали Андрея Филатова - это хороший признак".