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Жуков: выбор Филатова президентом РШФ на новый срок является справедливым

Спорт
3 февраля, 17:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы Олимпийского комитета России, кандидатуру Филатова поддержало большинство региональных федераций

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Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выборы президента Российской шахматной федерации (РШФ) прошли справедливо и организация движется в правильном направлении. Об этом ТАСС заявил вице-президент РШФ, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В субботу Андрей Филатов, возглавляющий РШФ с 2014 года, был переизбран на новый срок.

"Выборы получились совершенно справедливыми. И видно, что РШФ двигается в правильном направлении, - сказал Жуков. - Большинство региональных федераций поддержали Андрея Филатова - это хороший признак".

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