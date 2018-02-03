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"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Бернли" в матче чемпионата Англии

Спорт
3 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 3 февраля. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Бернли" со счетом 1:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

У гостей гол забил Данило (22-я минута). В составе хозяев отличился Йоханн Гудмундссон (82).

Для "Манчестер Сити" игра с "Бернли" стала четвертой в нынешнем чемпионате Англии, в которой клуб не сумел победить. Теперь на счету команды 22 победы, три ничьи и одно поражение в 26 матчах. "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице с 69 очками, опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 16 баллов. "Бернли" с 36 очками идет на седьмой позиции.

"Манчестер Сити" в следующем туре дома сыграет с "Лестером" 10 февраля, "Бернли" в тот же день на выезде встретится со "Суонси".

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