"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Бернли" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 3 февраля. "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Бернли" со счетом 1:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

У гостей гол забил Данило (22-я минута). В составе хозяев отличился Йоханн Гудмундссон (82).

Для "Манчестер Сити" игра с "Бернли" стала четвертой в нынешнем чемпионате Англии, в которой клуб не сумел победить. Теперь на счету команды 22 победы, три ничьи и одно поражение в 26 матчах. "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице с 69 очками, опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 16 баллов. "Бернли" с 36 очками идет на седьмой позиции.

"Манчестер Сити" в следующем туре дома сыграет с "Лестером" 10 февраля, "Бернли" в тот же день на выезде встретится со "Суонси".