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Гандболистки клуба "Ростов-Дон" победили словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов

Спорт
3 февраля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 29:22

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ТАСС, 3 февраля. Российский женский клуб "Ростов-Дон" со счетом 29:22 одержал победу над словенским "Кримом" в домашнем матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" набрал 8 очков в шести матчах. Российская команда занимает второе место в группе 1, уступая румынскому "Бухаресту" по дополнительным показателям. "Крим" с четырьмя очками расположился на пятой позиции.

В следующем матче 11 февраля "Ростов-Дон" в гостях сыграет с "Бухарестом". "Крим" 10 февраля примет венгерский "Дьёр".

"Ростов-Дон" является действующим победителем Кубка Европейской федерации гандбола - второго по значимости еврокубкового турнира.

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