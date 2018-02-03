Футболисты "Спартака" проиграли китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун" в товарищеском матче

ТАСС, 3 февраля. Российский "Спартак" проиграл китайскому клубу "Хэбэй Чайна Форчун" со счетом 1:2 в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

У "Спартака" гол забил Зе Луиш (78-я минута). В составе "Хэбэй Чайна Форчун", который возглавляет Мануэль Пеллегрини, отличились Эрнанес (31) и Жервиньо (86). За "Спартак" дебютировал алжирский полузащитник Софиан Ханни, который перешел в команду 31 января из бельгийского "Андерлехта". В матче принял участие аргентинский защитник Хавьер Маскерано, который перешел в китайский клуб в зимнее трансферное окно из "Барселоны".

"Спартак" не смог победить в четвертом подряд товарищеском матче. Ранее красно-белые уступили китайскому "Шанхай СИПГ" (0:1) 18 января, казахстанской "Астане" (2:3) 22 января и сыграли вничью с болгарским ЦСКА (0:0) 31 января. "Спартак" завершит сбор в Марбелье 7 февраля матчем с чешской "Спартой".