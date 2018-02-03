Дебютный гол Санчеса за "Манчестер Юнайтед" принес клубу победу над "Хаддерсфилдом"

ТАСС, 3 февраля. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 одержал победу над "Хаддерсфилдом" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе гостей забитыми мячами отличились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Алексис Санчес (68). Этот гол стал дебютным для 29-летнего чилийского нападающего в составе "Манчестер Юнайтед". Футболист перешел в команду 22 января из лондонского "Арсенала" в обмен на армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

"Манчестер Юнайтед" располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Хаддерсфилд" находится на предпоследнем (19-м) месте, в активе команды 24 очка.

В следующем матче "Хаддерсфилд" примет "Борнмут" 11 февраля, "Манчестер Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".

В других матчах игрового дня "Борнмут" дома обыграл "Сток Сити" (2:1), "Вест Хэм" на выезде уступил "Брайтону" (1:3), "Вест Бромвич" на своем поле уступил "Саутгемптону" (2:3), "Лестер" дома сыграл вничью с "Суонси" (1:1).