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Дебютный гол Санчеса за "Манчестер Юнайтед" принес клубу победу над "Хаддерсфилдом"

Спорт
3 февраля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Алексис Санчес

Алексис Санчес

© EPA-EFE/Rui Vieira

ТАСС, 3 февраля. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 одержал победу над "Хаддерсфилдом" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе гостей забитыми мячами отличились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Алексис Санчес (68). Этот гол стал дебютным для 29-летнего чилийского нападающего в составе "Манчестер Юнайтед". Футболист перешел в команду 22 января из лондонского "Арсенала" в обмен на армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

"Манчестер Юнайтед" располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. "Хаддерсфилд" находится на предпоследнем (19-м) месте, в активе команды 24 очка.

В следующем матче "Хаддерсфилд" примет "Борнмут" 11 февраля, "Манчестер Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Ньюкаслом".

В других матчах игрового дня "Борнмут" дома обыграл "Сток Сити" (2:1), "Вест Хэм" на выезде уступил "Брайтону" (1:3), "Вест Бромвич" на своем поле уступил "Саутгемптону" (2:3), "Лестер" дома сыграл вничью с "Суонси" (1:1).

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