Заседаний по существу спора по искам россиян в швейцарском суде еще не было

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Информация об отклонении иска шести российских спортсменов в федеральном суде Швейцарии не соответствует действительности, заседаний по существу спора еще не было. Об этом ТАСС сообщил российский адвокат Артем Пацев.

Ранее в СМИ появилась информация, что федеральный суд Швейцарии отклонил иски шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, конькобежцев Дениса Юскова (трехкратный чемпион мира) и Павла Кулижникова (трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте), прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых.

"Во-первых, насколько я понимаю, речь идет не о федеральном суде, не о Верховном швейцарском трибунале, а о швейцарском суде первой инстанции. Это обычный суд по месту нахождения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК), - пояснил Пацев. - Насколько мне известно, наши спортсмены обратились в этот суд лишь потому, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) было невозможно рассмотреть иск в ускоренном порядке, против выступил МОК. Для ускорения процедуры нужно согласие двух сторон".

Пацев пояснил, что, видимо, изначально спортсмены обратились в CAS, чтобы обжаловать критерии о двойном наказании, установленные 5 декабря, со ссылкой на аналог "правила Осаки", оспоренного американским бегуном Лашоном Мэрритом перед Играми в Лондоне. "Наши спортсмены изначально выражали намерение обратиться в CAS с обжалованием критерия о "двойном наказании", установленного 5 декабря, - на Олимпиаду не допустили тех, кто когда-либо отбывал наказание за нарушения", - рассказал специалист.

"Теперь, судя по обрывкам официальной информации, они обратились с иском в обычный суд, чтобы признать МОК монополистом в данной ситуации. Очевидно, что пока ни одного заседания по существу спора там не было и не могло быть, рассматривался лишь вопрос об обеспечительных мерах в виде приостановления действия критерия МОК. В обеспечительных мерах - а это процессуальная вещь - им, видимо, отказали, но сам спор даже не начинал слушаться. Поэтому СМИ, мягко говоря, очень погорячились с информацией об "отклонении иска российских спортсменов Федеральным трибуналом Швейцарии".

Согласно "правилу Осаки", спортсмен, замеченный в нарушении антидопингового законодательства, по окончании срока дисквалификации должен автоматически пропустить следующие Олимпийские игры. Правило ввел МОК в 2007 году, после чего последовал ряд исков в спортивный арбитражный суд. Прецедентом стало решение об отмене недопуска американца Лашона Мэрритта. В настоящее время за возвращение правила и введение пожизненной дисквалификации активно выступают некоторые международные спортивные организации.