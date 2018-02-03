"Зенит" победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 3 февраля. Петербургский "Зенит" победил "Нижний Новгород" со счетом 92:89 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Нижнего Новгорода" Стеван Еловац, набравший 24 очка.

"Зенит" с 11 победами в 13 матчах занимает третье место в турнирной таблице. "Нижний Новгород" с 3 победами в 12 играх располагается на 10-м месте.

В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях с казахстанской "Астаной" 11 февраля, "Нижний Новгород" в этот же день также на выезде встретится с пермской "Пармой".