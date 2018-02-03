Сборная России по мини-футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы

ТАСС, 3 февраля. Сборная России сыграла вничью с командой Казахстана со счетом 1:1 во втором матче группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В составе сборной России отличился Эдер Лима (2-я минута), у команды Казахстана гол забил Джуниор Дуглас (24).

Сборная России набрала два очка в двух матчах, что позволило команде занять второе место в группе и выйти в следующий раунд чемпионата Европы. Турнирную таблицу группы В возглавляет команда Казахстана, набравшая 4 очка. Сборная Польши заняла третье место (1 очко).

Соперник сборной России по 1/4 финала определится позднее. Им станет победитель группы A, в которой выступают сборные Сербии, Словении и Италии.

Турнир завершится 10 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Испании, которая в финале турнира 2016 года обыграла команду России.