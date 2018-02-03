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Дериглазова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах

Спорт
3 февраля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Победительницей в финале личного турнира стала итальянка Алиса Вольпи, серебро досталось ее соотечественнице Эрике Кипрессе

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Инна Дериглазова

Инна Дериглазова

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, проходящем в Алжире.

Победительницей в финале личного турнира стала итальянка Алиса Вольпи, серебро досталось ее соотечественнице Эрике Кипрессе. В финальном поединке Вольпи одержала победу со счетом 15:6. Российская спортсменка со счетом 10:15 проиграла Кипрессе в полуфинальном поединке турнира.

27-летняя Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в фехтовании на рапирах, а также серебряным призером Олимпиады-2012 в команде.

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