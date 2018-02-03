Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг. В 10-раундовом поединке в Сочи он выиграл у никарагуанца Александра Эспиносы раздельным решением судей - 96:95, 94:96, 96:94.

Никарагуанец с первых же секунд взял быстрый темп и пошел вперед, к чему россиянин довольно долго приспосабливался. Первую половину раунда россиянин не мог найти нужную дистанцию и подобраться к сопернику поближе, постоянно пропуская удары. Но уже в середине раунда Алоян наконец прочувствовал соперника и начал находить к нему ключи. Россиянин показывал хорошее чувство дистанции и раз за разом опережал никарагуанца, заставляя соперника промахиваться и пропускать чистые удары.

Так продолжилось и во втором раунде, но в третьем Алоян зачем-то решил поработать на ближней дистанции, создавая сопернику прессинг. Это было неудобно и ему самому, и особых дивидендов он из этого не извлек. После чего в четвертом раунде снова ушел на удобную дальнюю дистанцию и ловил оппонента на противоходе.

После середины боя на действиях Алояна начала сказываться усталость, тогда как Эспиноса темпа не сбавлял и все так же неутомимо шел вперед с выбросом большего числа ударов. Большинство из них летели мимо, но иногда приходились и в цель, поскольку россиянин уже на фоне потери сил стал пренебрегать защитой.

В конечном итоге Алояну удалось одержать победу, но получилась она нелегкой, что подтвердили и судьи. Двое из них отдали предпочтение хозяину ринга с минимальной разницей, а один отдал победу Эспиносе. Это уже вторая подряд победа Алояна с разногласием судей после прошлого поединка, в котором он таким же образом одолел никарагуанца Эрмохенеса Кастильо.

Все победы по очкам

Алоян одержал четвертую победу на профессиональном ринге (все - по очкам) при отсутствии поражений. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. В профессиональном боксе дебютировал в мае прошлого года. Также он был обладателем "серебряного" титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Эспиноса потерпел первое поражение в карьере при 15 победах (7 нокаутом), двух ничьих.

В другом бою россиянин Роман Андреев завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг, выиграв у британца Крэйга Эванса техническим нокаутом в 9-м раунде. Андреев продолжает выступать без поражений - 21 победа (15 нокаутом), Эванс потерпел второе поражение при 17 победах (3 нокаутом), 2 ничьих.

Россиянин Ваге Саруханян не сумел завоевать титул интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке он проиграл японцу Харрикейну Футе нокаутом в 7-м раунде. Это поражение стало для Саруханяна вторым при 17 победах (4 нокаутом) и одной ничьей, Фута одержал 24-ю победу (15 нокаутом) при 7 поражениях и одной ничьей.

Поединки прошли в андекарде боя за выход в финал Всемирной суперсерии бокса и за два титула чемпиона мира - Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Начало - около 01:00 мск.