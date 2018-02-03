Три передачи Мхитаряна и гол Обамеянга помогли "Арсеналу" разгромить "Эвертон"

ТАСС, 3 февраля. Лондонский "Арсенал" со счетом 5:1 одержал победу над "Эвертоном" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев забитыми голами отметились Аарон Рэмзи (6-я, 19-я, 74-я минуты), Лоран Косельни (14) и дебютировавший в основном составе команды Пьер-Эмерик Обамеянг (37). Перешедший в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" полузащитник Генрих Мхитарян отличился тремя голевыми передачами. За гостей забил Доминик Калверт-Льюин (64).

"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков. "Эвертон" находится на 10-м месте, в активе команды 31 очко.

В следующем матче "Арсенал" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом" 10 февраля, "Эвертон" в тот же день примет "Кристал Пэлас".