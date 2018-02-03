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Боксер Федор Чудинов победил финна Лайне в Сочи

Спорт
3 февраля, 23:32 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 3, февраля. /ТАСС

Бой завершился техническим нокаутом в седьмом раунде

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Федор Чудинов

Федор Чудинов

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Федор Чудинов одержал третью победу после двух поражений подряд в боях за титул чемпиона мира по боксу. В 12-раундовом поединке в Сочи он победил финна Тимо Лайне техническим нокаутом в 7-м раунде и защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг.

После 7-го раунда Лайне отказался от продолжения поединка. Первоначально Чудинов должен был встретиться с американцем Бобби Ганном-младшим, но за несколько дней до боя того заменил Лайне.

Чудинов в феврале 2016 года проиграл немцу Феликсу Штурму по очкам и расстался с поясом чемпиона мира WBA, а в мае 2017 года не сумел вернуть титул, проиграв техническим нокаутом в 6-м раунде британцу Джорджу Гроувзу. Затем 22 июля россиянин в Москве победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо, а 9 декабря в Кемерове - канадца Райана Форда по очкам.

В послужном списке Чудинова теперь 17 побед (12 нокаутом) и два поражения. Лайне потерпел 10-е поражение при 21 победе (6 нокаутом).

Поединок прошел в андеркарде полуфинального боя Всемирной суперсерии бокса между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. На кону поединка также два титула чемпиона мира - Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в весе до 90,71 кг. Начало - около 01:00 мск.

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